22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

La Questura di Matera, foto: antennasud.com

Matera, bicicletta restituita dalla Polizia. Denunciato 28enne

Roberto Chito 22 Agosto 2025
centered image

È stata restituita una bicicletta elettrica di ingente valore ad un medico con studio professionale nel centro cittadino, da parte della Polizia di Matera, sottratta mentre la stessa era parcheggiata davanti all’ambulatorio.

Dopo la segnalazione del furto, il personale della squadra mobile e delle volanti ha cominciato l’analisi del sistema di videosorveglianza, individuando il presunto autore. Lo stesso è stato avvistato con aria indifferente che in precario equilibrio usciva dall’ingresso dallo studio medico che con una mano reggeva la bicicletta, mentre con l’altra un enorme scatolone poggiato sopra la testa.

Intuendo potesse trattarsi di una persona nota che stazionava abitualmente in una zona periferica della Città, nel monitoraggio dell’area interessata, i poliziotti hanno individuato la bicicletta. Il giovane, invece, è stato scovato poco dopo da altri due agenti non in servizio, mentre si aggirava tra i bar del centro cittadino con aria furtiva.

Grazie al lavoro degli uffici della Questura e agli investigatori, si è subito verificato che si trattasse dello stesso individuo che aveva sottratto la bicicletta. Il ragazzo, un nigeriano di 28 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato commesso.

Ovviamente, gli accertamenti vanno intesi, attraverso ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio, nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Matera, l’ITS Pentasuglia, tra i vincitori del bando “Campus formativi”

21 Agosto 2025 Roberto Chito

Metaponto, accessibilità ed inclusione sotto l’ombrellone

21 Agosto 2025 Francesco Cutro

Matera, 25enne trovato senza vita nella Gravina

20 Agosto 2025 Francesco Cutro
Palazzo dell'Annunziata a Matera, foto: antennasud.com

Matera, l’esperienza di capitale europea della cultura arriva a Oslo

20 Agosto 2025 Roberto Chito

Metaponto, l’Ass. “Gianfranco Lupo” dona un defibrillatore alla PolFer

20 Agosto 2025 Francesco Cutro

Sanità accreditata, Ugl Matera con Latronico: “Al centro pazienti, non profitti”

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Eccellenza Pugliese, svelato il calendario ufficiale della nuova stagione

22 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Matera, bicicletta restituita dalla Polizia. Denunciato 28enne

22 Agosto 2025 Roberto Chito

Regionali, niente “patto del resort” a destra

22 Agosto 2025 Antonio Bucci

Tricase, ciclista cade sull’asfalto: soccorso in codice rosso

22 Agosto 2025 Gloria Roselli