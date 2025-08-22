Matera, bicicletta restituita dalla Polizia. Denunciato 28enne

È stata restituita una bicicletta elettrica di ingente valore ad un medico con studio professionale nel centro cittadino, da parte della Polizia di Matera, sottratta mentre la stessa era parcheggiata davanti all’ambulatorio.

Dopo la segnalazione del furto, il personale della squadra mobile e delle volanti ha cominciato l’analisi del sistema di videosorveglianza, individuando il presunto autore. Lo stesso è stato avvistato con aria indifferente che in precario equilibrio usciva dall’ingresso dallo studio medico che con una mano reggeva la bicicletta, mentre con l’altra un enorme scatolone poggiato sopra la testa.

Intuendo potesse trattarsi di una persona nota che stazionava abitualmente in una zona periferica della Città, nel monitoraggio dell’area interessata, i poliziotti hanno individuato la bicicletta. Il giovane, invece, è stato scovato poco dopo da altri due agenti non in servizio, mentre si aggirava tra i bar del centro cittadino con aria furtiva.

Grazie al lavoro degli uffici della Questura e agli investigatori, si è subito verificato che si trattasse dello stesso individuo che aveva sottratto la bicicletta. Il ragazzo, un nigeriano di 28 anni, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato commesso.

Ovviamente, gli accertamenti vanno intesi, attraverso ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio, nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale.

