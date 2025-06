Matera, Bardi: “Nicoletti persona giusta per la Città”

“Hanno scelto un uomo di qualità. Sono contento di questo, conosco Nicoletti da tanti anni perché ha lavorato benissimo. Sono contento che i materani hanno scelto la persona giusta per guidare questa città. Nicoletti non lascerà nessuno indietro, quello che ha promesso nel programma lo porterà avanti”. È io commento di Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata ai microfoni di Antenna Sud.

“Tutti devono poter contare sulla Regione. Sono vicino a tutti i sindaci. Avere al fianco un sindaco che conosco sicuramente faciliterà il compito”, continua il presidente della Regione Basilicata sul rapporto con i sindaci.

Programma ampio per la Città dei Sassi: “Matera non è solo turismo. È una città che ha dei problemi in alcuni quartieri che andranno risolti. Bisognerà investire anche nelle imprese, è tutto nel programma che ha fatto. Vedremo tutto anche insieme”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author