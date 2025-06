Matera, ballottaggio comunali: l’affluenza definitiva

In attesa di capire chi tra Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti siederà sulla poltrona di Palazzo di Città a Matera, arrivano i dati definitivi su quella che è l’affluenza per il ballottaggio.

Su 62 sezioni su 62, nella Città dei Sassi ha votato il 56,90 per cento tra la giornata di ieri e quella di oggi, con i seggi che si sono chiusi alle ore 15:00, circa dieci punti percentuali in meno rispetto al primo turno, quando a presentarsi ai seggi elettorali era stato il 65,20 per cento dei materani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author