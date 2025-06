Matera: ballottaggio, alle 19 alle urne affluenza al 24,66%. Per il referendum in regione il 12.98%

Vicino alla chiusura i seggi a Matera nel primo giorno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Alle 19 l’affluenza è stata del 24.66%. Nella Città dei sassi si vota anche per il referendum così come nel resto della regione e del Paese

Vicino al traguardo la corsa tra Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti per la fascia tricolore di Matera, alle 15 di domani si saprà chi sarà il prossimo primo cittadino della Città dei sassi. I due, arrivati al ballottaggio all’esito di un primo turno che aveva visto cinque candidati contendersi la titolarità in via Aldo Moro, avevano fatto registrare uno scarto di preferenze di poco più di 6.5 punti percentuali, con Cifarelli, sostenuto da nove liste al 43,52% e Nicoletti con sei liste a supporto al 36.98. Dopo che alle 12 si erano recati alle urne l’11.73% degli aventi diritto, il dato delle 19 è stato del 24,66%; al primo turno alla stessa ora del primo giorno di voto avevano votato il 34,43% dei Materani. Occhi puntati non solo sul ballottaggio ma anche su referendum; tra le 12 e le 19 hanno votato 7.61 % dei lucani con una percentuale che si è attestata all’ 12.98% erano stati il 5,37 al primo dato di affluenza. Nei Comuni del Potentino sono stati il 12.52% degli aventi diritto, con il capoluogo fermo al 16.41%, nel Materano invece hanno votato il 13.84 degli aventi diritto con il dato che nella città dei Sassi si è attestato al 23.62 Condividi su…



