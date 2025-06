Matera: ballottaggio, affluenza alle urne del 11.73%. Per il referendum in regione il 5.41%

In Basilicata urne aperte sia per il ballottaggio a Matera che per il referendum. Nella Città dei sassi affluenza in calo di circa due punti rispetto al primo turno

Alle 12, orario in cui viene diffuso il primo dato sull’affluenza, avevano votato l’11.73% dei materani, al primo turno erano stati il 13.76. Urne aperte anche per il referendum; le consultazioni promosse da organizzazioni sindacali, in particolare dalla Cgil, e da alcuni movimenti civici vertono su cinque quesiti incentrati su lavoro, precariato, sicurezza del lavoro e immigrazione. Dei circa 570 mila elettori lucani alle 12 avevano votato solo il 5.41%, di questi il 5,01 nella provincia di Potenza e il 6.17% in quella di Matera. Condividi su…



