Matera, ASM lancia servizio notifica CUP su app IO: prima in Basilicata

MATERA – L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha attivato il servizio di notifica degli appuntamenti CUP tramite l’app IO, diventando la prima realtà in Basilicata a offrire questo innovativo strumento digitale. Gli utenti che prenotano visite o esami riceveranno un promemoria direttamente sullo smartphone, con tutte le informazioni relative a giorno, ora e tipologia della prestazione. In caso di variazioni, come spostamenti o disdette, l’app invierà notifiche aggiornate. Oltre alla notifica sull’app, è previsto anche l’invio di un sms.

Il servizio riguarda anche i documenti presenti sul Fascicolo Sanitario Elettronico: gli utenti riceveranno un avviso quando un nuovo referto sarà disponibile per la consultazione o il download. L’app IO consente inoltre di ricevere aggiornamenti sugli appuntamenti legati alla telemedicina tramite la piattaforma regionale POHEMA.

«Questa novità – afferma il direttore generale dell’ASM Maurizio Friolo – mira a ridurre il fenomeno del ‘no-show’, ovvero le mancate presentazioni agli appuntamenti per semplice dimenticanza, che incidono negativamente sulle liste d’attesa. L’obiettivo è semplificare l’interazione tra cittadini e pubblica amministrazione, puntando sull’innovazione e sull’efficienza dei servizi digitali».

