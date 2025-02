Matera, arriva l’esito dell’infortunio per il portiere Brahja

Il Matera perde Thomas Brahja per infortunio. Il portiere albanese, secondo quanto comunicato del club biancoazzurro dovrà stare un periodo fermo dopo l’infortunio rimediato la scorsa settimana. Al momento, non sono indicati i possibili tempi di recupero.

Brahja, l’esito dell’infortunio del portiere biancoazzurro

“Fc Matera comunica che il referto degli esami strumentali, effettuati dal calciatore Thomas Brahja, indica una lesione distrattiva parziale del legamento crociato anteriore. Il portiere ha già iniziato le cure specifiche del caso”, si legge nella nota diramata dal club biancoazzurro. Al momento, è difficile capire quali saranno i tempi di recupero per rivedere Brahja tra i pali della porta biancoazzurra.

Testagrossa, la sua grande chance

Per un Brahja infortunato, ecco che arriva la grande occasione per Testagrossa. Il numero 1 biancoazzurro, settimana scorsa è stato il migliore in campo nel match contro il Gravina, salvando i suoi da un passivo ben più pesante, prima del fulmineo uno-due messo in rete da Stauciuc nel giro di pochi minuti, sul quale lo stesso portiere non ha avuto grandi responsabilità.

