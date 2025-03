Matera, arrestato dalla Squadra Mobile 64enne per spaccio di cocaina

MATERA – La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un 64enne del posto per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile materana diretta dal dott. Gianni Albano, si è concentrata nell’area nord della città, l’uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un giovane. Sequestrati 17 involucri di cocaina per un totale di 15,87 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e denaro contante.

L’uomo arrestato è stato anche denunciato per porto di oggetti atti a offendere, poiché trovato in possesso di due coltelli. L’acquirente è stato segnalato al Prefetto ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

Dopo le formalità, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari. In seguito, il giudice ha convalidato l’arresto applicando all’indagato l’obbligo di dimora nel Comune di Matera e la prescrizione di presentarsi quotidianamente in Questura a orari stabiliti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author