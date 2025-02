Matera, Anellucci: “Troppa diffidenza senza un senso logico”

“Perdere come a Casarano non è mai piacevole. È stata una brutta botta ma dobbiamo metabolizzarla e ripartire”. Sono le parole del direttore tecnico operativo Claudio Anellucci ai microfoni di Antenna Sud alla vigilia del match contro la Real Acerrana di domani pomeriggio.

Matera, il punto di Anellucci sulla situazione

“Ci aspettano nove finali. La squadra ha lavorato molto bene questa settimana. Anche i ragazzi hanno capito che bisogna assolutamente invertire la rotta. Purtroppo sono entrati in una bolla e dobbiamo capire come poterla bucare. In questa settimana abbiamo lavorato in questo senso, speriamo di essere riusciti a toccare le corde giuste. La speranza è che domani possano fare una grande partita”.

Matera, il messaggio di Anellucci a città e tifosi

“Stiamo costruendo qualcosa di importante e la città dovrebbe starci un po’ più vicino. Ad oggi, da quello che mi è stato detto, non ci sono ancora biglietti venduti per domani. Trovo un po’ di diffidenza senza un senso logico. Questa è una società che sta facendo dei grossi sacrifici e fuori ci sono sempre delle chiacchiere che non appartengono alla verità. Mi dispiace per tutti. Purtroppo nel calcio si perde e si vince ma quello che non deve più capitare è la mancata prestazione”.

La video intervista di Antenna Sud a Claudio Anellucci

