Matera, altro ribaltone in panchina? Il club valuta la situazione

Il pesante 6-1 di questo pomeriggio a Fasano, potrebbe essere il punto di non ritorno per Marco Ferri. Le dichiarazioni del ds Castorina sembrano essere il preludio ad una possibile svolta, la terza di questa stagione che sta ormai sta prendendo una piega negativa.

Subito dopo il ko del Curlo sono cominciate le prime valutazioni per provare a rimettere in carreggiata un Matera che quest’oggi si è visto scavalcare da Virtus Francavilla e Fasano, perdendo di fatto il quinto posto. Ovviamente, si sta valutando la possibilità di un nuovo cambio in panchina, perché i numeri dicono che la cura Ferri non ha sortito gli effetti sperati.

Secondo indiscrezioni raccolte da Antenna Sud, l’ipotesi è quella di un possibile ritorno di Salvatore Ciullo, non contattato circa un mese fa dopo l’esonero di Torrisi. Le prossime ore saranno fondamentali per capire se ci saranno le condizioni per il terzo cambio in panchina.

