Matera-Altamura, ripresa della tratta Fal dal 15 settembre

Riprenderà il prossimo 15 settembre la circolazione sulla tratta Altamura-Matera per quanto riguarda il servizio ferroviario delle Fal. I lavori di rinnovamento sono terminati e si sta procedendo con le necessarie verifiche.
Un ritardo di tre giorni rispetto alla tabella di marcia che servirà per poter garantire agli utenti un servizio più affidabile e confortevole. Ovviamente, fino al 15 settembre, sarà garantito il servizio sostitutivo in autobus.
Lavori di manutenzione che hanno interessato la sostituzione della massicciata, delle traverse e delle rotaie. Lavori finanziati dalla Regione Puglia per un totale di 9 milioni e 750 mila euro.
potrebbe interessarti anche
Matera, Nicoletti dall’Expo: “Da qui modello per le città del futuro”
Matera, nasce il primo workshop per la Festa della Bruna
È morta Maria Ippolita Santomassimo, la prima sindaca lucana
Tricarico: a fuoco pannelli fotovoltaici, divampa incendio su un tetto
Matera, al via gli interventi di recupero nei parchi gioco
Matera, il Comune stanzia 174 mila euro per alunni disabili