8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Matera-Altamura, ripresa della tratta Fal dal 15 settembre

Roberto Chito 8 Settembre 2025
centered image

Riprenderà il prossimo 15 settembre la circolazione sulla tratta Altamura-Matera per quanto riguarda il servizio ferroviario delle Fal. I lavori di rinnovamento sono terminati e si sta procedendo con le necessarie verifiche.

Un ritardo di tre giorni rispetto alla tabella di marcia che servirà per poter garantire agli utenti un servizio più affidabile e confortevole. Ovviamente, fino al 15 settembre, sarà garantito il servizio sostitutivo in autobus.

Lavori di manutenzione che hanno interessato la sostituzione della massicciata, delle traverse e delle rotaie. Lavori finanziati dalla Regione Puglia per un totale di 9 milioni e 750 mila euro.

About Author

Roberto Chito

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Matera, Nicoletti dall’Expo: “Da qui modello per le città del futuro”

8 Settembre 2025 Roberto Chito

Matera, nasce il primo workshop per la Festa della Bruna

8 Settembre 2025 Roberto Chito

È morta Maria Ippolita Santomassimo, la prima sindaca lucana

6 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Tricarico: a fuoco pannelli fotovoltaici, divampa incendio su un tetto

6 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Matera, al via gli interventi di recupero nei parchi gioco

5 Settembre 2025 Roberto Chito

Matera, il Comune stanzia 174 mila euro per alunni disabili

5 Settembre 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Santa Cesarea, vasto incendio sul litorale: due canadair in azione

8 Settembre 2025 Gloria Roselli

Alezio, Premio Maglio 2025 a Francesco Gioffredi e Carlo Bollino

8 Settembre 2025 Gloria Roselli

Serie D/H, Heraclea-Real Normanna 1-0: gli highlights

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Serie C/C: cancellata la penalizzazione, il Foggia sale a 3 punti in classifica

8 Settembre 2025 Flavio Insalata