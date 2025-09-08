Matera-Altamura, ripresa della tratta Fal dal 15 settembre

Riprenderà il prossimo 15 settembre la circolazione sulla tratta Altamura-Matera per quanto riguarda il servizio ferroviario delle Fal. I lavori di rinnovamento sono terminati e si sta procedendo con le necessarie verifiche.

Un ritardo di tre giorni rispetto alla tabella di marcia che servirà per poter garantire agli utenti un servizio più affidabile e confortevole. Ovviamente, fino al 15 settembre, sarà garantito il servizio sostitutivo in autobus.

Lavori di manutenzione che hanno interessato la sostituzione della massicciata, delle traverse e delle rotaie. Lavori finanziati dalla Regione Puglia per un totale di 9 milioni e 750 mila euro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author