Matera: al via l’Academy per la piccola industria di Basilicata

Far crescere gli imprenditori per far crescere le imprese: la Piccola Industria di Confindustria Basilicata lancia un percorso sperimentale innovativo di formazione executive finalizzato a favorire la crescita degli imprenditori, valorizzandone la figura, la visione strategica ed il potenziale espresso, e, al contempo, rafforzare la cultura imprenditoriale e le competenze manageriali e tecniche.

Il progetto mutua il format di successo dell’Academy della Piccola Industria di Confindustria che, per la prima volta in assoluto, viene sperimentato sul territorio. Il percorso formativo, realizzato in collaborazione con partner strategici – Deloitte, Conforma (società di servizi di Confindustria Basilicata) e Università degli Studi di Basilicata – è articolato in tre moduli, due in presenza e uno da remoto.

L’Academy si propone di essere un boost per la crescita degli imprenditori associati, diffondendo la cultura e la conoscenza delle best practice imprenditoriali, tramite interventi frontali, testimonianze e condivisione di casi pratici, potendo contare su un network di competenze ed esperienze in grado di garantire reciproco supporto, creare nuove opportunità di business e generare insieme nuovo valore per la comunità degli imprenditori aderente alla Confederazione degli industriali lucani.

Il percorso formativo ha preso avvio oggi a Matera con il primo appuntamento dedicato al tema “Valorizzazione del Capitale Umano e la sfida delle transizioni”, facendo registrare la nutrita partecipazione di imprenditori.

Per il direttore generale di Confindustria Basilicata, Giuseppe Carriero, “è una meritevole iniziativa del Comitato Piccola Industria che, ancora una volta, si contraddistingue per dinamismo ed elevata qualità della proposta, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione attiva di PMI e importanti realtà produttive del territorio, trasversali ai vari settori, con una contaminazione positiva di saperi e di valori”.

“L’Academy rappresenta un’opportunità unica per i nostri imprenditori – ha dichiarato la presidente della Piccola Industria di Confindustria Basilicata, Margherita Perretti, che ha aperto i lavori – Vogliamo valorizzare le competenze e promuovere un approccio moderno all’impresa, che metta al centro la formazione continua, l’innovazione e il confronto. Investire sul capitale umano, a partire da chi guida le imprese, è fondamentale per costruire un futuro solido e competitivo e favorire i necessari processi di innovazione a internazionalizzazione. E lo ancora di più per le nostre piccole e piccolissime imprese che partecipando a questa iniziativa possono usufruire di una rete di professionalità ed esperienze e superare così i limiti che derivano dai piccoli numeri”.

“Siamo orgogliosi di portare questo progetto sperimentale per la prima volta in Basilicata – ha aggiunto il vicepresidente nazionale della Piccola Industria con delega a Capitale Umano e Formazione, Antonio Braia – dopo il grande successo che l’iniziativa ha registrato a livello nazionale. Abbiamo fortemente voluto declinare il percorso formativo in chiave locale per contribuire a rafforzare la cultura imprenditoriale nella nostra regione e accompagnare i nostri imprenditori nelle grandi trasformazioni che stanno segnando i nostri tempi, offrendo loro gli strumenti per rafforzare le competenze e orientare la visione agli obiettivi strategici. Di fronte a sfide complesse e inedite, vogliamo valorizzare appieno i benefici di far parte sul network virtuoso del nostro Sistema nazionale”.

I lavori del primo modulo formativo sono proseguiti con gli interventi di Ernesto Lanzillo, di Deloitte Private, Ferdinando Di Carlo, docente di Economia aziendale all’Università della Basilicata e Giovanni Pelazzi che ha presentato la best practice “Argenta SOA”.

Il secondo appuntamento “I processi di internazionalizzazione nel mercato” è programmato per il 19 settembre, alle ore 15, con svolgimento in modalità mista, da remoto e in presenza dalla sede di Matera dell’associazione degli industriali. Dopo i saluti della presidente, Margherita Perretti e l’introduzione del vicepresidente nazionale, Antonio Braia, interverranno: Gian Luigi Zaina, vicepresidente nazionale della Piccola Industria con delega all’Internazionalizzazione; Ernesto Lanzillo, di Deloitte Private; Roberto Micera, docente dell’Università della Basilicata; Isa He e Gennaro Masturzo che rappresenteranno il caso della best practice INO L – Oleifici Masturzo.

Il terzo e ultimo appuntamento “Il valore dell’innovazione” si terrà il 23 ottobre, presso la sede di Potenza. Apriranno i lavori il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma e la presidente Perretti. L’introduzione sarà curata dal vicepresidente nazionale, Antonio Braia. Gli interventi saranno a cura di: Alvise Biffi, presidente di Assolombarda; Ernesto Lanzillo di Deloitte Private; Ferdinando Di Carlo, docente Unibas e Donato Carriero, per la best practice Advanced System Development.

Ai partecipanti ai corsi, a fine percorso, sarà consegnato l’attestato di partecipazione dell’Academy 2025.

