Matera, al via il servizio di bike sharing delle FAL

MATERA – Ventidue stazioni, ottantacinque bici elettriche accessibili tramite APP, sconti tra il 56 e l’85% sull’uso delle e-bike per gli utenti in possesso di titoli di viaggio di Ferrovie Appulo Lucane.

Sono le caratteristiche del nuovo servizio di bike sharing avviato a Matera grazie ad un progetto di sharing mobility presentato da Fal e finanziato dalla Regione Basilicata. Matera è la quarta città in cui Fal attiva il servizio, dopo il successo dell’esperienza a Potenza, Altamura e Gravina.

E, nel caso di Matera, si tratta di un progetto a filiera corta: le eBike, presenti in diverse città europee e italiane, sono infatti prodotte da VAIMOO a pochi chilometri da Matera, presso lo stabilimento di MERMEC Ferrosud.

L’avviso pubblico emesso da Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. è stato aggiudicato alla pugliese VAIMOO S.r.l. (società parte di Angel Holding) con sede a Mola di Bari, già operatore del servizio di bike sharing nei Comuni di Bari, Molfetta, Giovinazzo, Trani, Altamura, Gravina in Puglia, Asti, Potenza e nelle Province di Biella, Verbania, Chieti e Teramo. L’obiettivo del servizio è offrire un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico operati da FAL e il nuovo bike sharing di VAIMOO, migliorando la mobilità sostenibile per i cittadini.

Alla conferenza stampa, presso la Stazione Fal di Matera Centrale, sono intervenuti il Vicepresidente ed Assessore a Trasporti e Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe; il Sub Commissario Prefettizio della Città di Matera Maria Rita Iaculli; il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza; il Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi; il CEO e fondatore di VAIMOO, Matteo Pertosa.

“Una delle urgenze dell’età contemporanea – ha detto l’Assessore a Trasporti e Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe – è quella di diffondere la cultura del trasporto collettivo e della condivisione della mobilità sostenibile all’interno dei centri urbani. Le finalità sono note: salvaguardare l’ambiente, ridurre le emissioni e rendere più confortevole la qualità della vita. La Regione Basilicata sta costituendo una rete di connessioni attraverso gli approdi ferroviari, la metropolitana leggera nei due capoluoghi e le sue convergenze con il trasporto pubblico locale e il transito cittadino, di competenza comunale. In questo scenario, il bike sharing rappresenta l’ultimo tassello per la mobilità di prossimità che consentirà a Matera, come accade da pochi giorni anche a Potenza, di accogliere anche nel centro storico cittadini e turisti limitando l’utilizzo dell’automobile”.

“Dopo Potenza, Altamura e Gravina – ha detto il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza – avviamo il servizio di Bike sharing nell’ambito dei progetti di sharing mobility in collaborazione con la Regione Basilicata ed il Comune di Matera. Sono certo che sia i cittadini, sia i turisti che visitano Matera soprattutto in questo periodo di eventi natalizi, apprezzeranno questo ulteriore servizio che si aggiunge allo sforzo che la nostra Azienda, in sinergia con gli Enti Locali, sta compiendo in queste settimane per garantire in via straordinaria i servizi ferroviari metropolitani anche di domenica. Sono tutte tessere dello stesso mosaico: grazie all’aumento della qualità e della quantità di servizi offerti, speriamo di aumentare anche la domanda e di fidelizzare sempre più i cittadini lucani alla nostra Azienda e all’utilizzo del mezzo pubblico in chiave di sostenibilità”.

“Con l’avvio di questo servizio – ha detto il Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi – completiamo un’offerta diversificata dei servizi di mobilità. I recenti successi a Potenza, Altamura e Gravina fanno ben sperare: i nostri utenti potranno contare, oltre che su sconti dal 56% all’85% sui prezzi di noleggio delle e bike, anche su un servizio di interconnessione al passo con i tempi offerto da Fal come operatore di trasporto, in una delle città più belle del mondo che, peraltro, offre con la sua naturale bellezza un percorso ideale per poter fruire di questi servizi. Da oggi non solo i tanti turisti che affollano Matera, ma soprattutto i materani, porranno godere di uno strumento che favorisce anche l’attività motoria ed il benessere di ognuno di noi. Questa è la mobilità su cui da anni siamo impegnati e che giorno dopo giorno prende forma, a favore non solo della modernità, ma soprattutto della tutela ambientale”.

“Apprezziamo questi nuovi elementi – ha detto il Sub Commissario Prefettizio della Città di Matera Maria Rita Iaculli – che miglioreranno sicuramente la circolazione in questa città che presenta tante criticità, quindi questo progetto così integrato di mezzi pubblici a cui si aggiungono le ora le biciclette, Speriamo possa incidere favorevolmente, contribuendo non solo ad alleggerire il traffico, ma anche a migliorare la qualità dell’aria in città e forse anche a modificare il nostro modo di pensare. Avremo sicuramente un modo di vivere più leggero, più Smart e più adatto a una città, peraltro piccola, come Matera”.

“Con grande orgoglio lanciamo il servizio di bike sharing a Matera, un vero progetto a KM0 che rappresenta un modello di mobilità sostenibile, innovativa e intermodale – ha dichiarato Matteo Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO. – Questo nuovo servizio, il quarto in collaborazione con FAL, segna un importante passo avanti per la mobilità ciclabile nel sud Italia, e siamo particolarmente fieri di farlo nella città di Matera, patrimonio UNESCO, simbolo di cultura e innovazione. Le eBike VAIMOO, prodotte a pochi chilometri da qui, presso lo stabilimento di MERMEC Ferrosud, non solo portano benefici alla città, ma rappresentano anche un esempio concreto di economia locale e di riqualificazione industriale, grazie all’impiego di molte delle professionalità locali che abbiamo reintegrato. Il nostro obiettivo è continuare a contribuire allo sviluppo di una mobilità più sostenibile ed efficiente, che migliori la qualità della vita nella città e in tutta la Basilicata”.

Il servizio sarà attivato progressivamente a partire dal giorno dell’inaugurazione e il dispiegamento totale della flotta verrà completato nei giorni immediatamente successivi.

Tutte le informazioni e le tariffe per utilizzare il servizio e-bike sharing di VAIMOO e il posizionamento delle stazioni sono disponibili sul sito: https://matera.vaimoo.app/

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL SERVIZIO

Come usare il servizio

Per accedere al servizio di bike sharing è necessario scaricare sul proprio smartphone l’App VAIMOO Bike Sharing e creare un account registrandosi con la propria e-mail o con una delle modalità social disponibili (Apple ID, Google ID o Facebook). Dopo aver effettuato l’accesso sarà possibile visualizzare una mappa con le stazioni più vicine e raggiungibili a piedi in 5 minuti oppure è possibile navigare l’intera mappa della città e prenotare una bici, che verrà riservata per 30 minuti. Raggiunta la stazione più vicina, per noleggiare una bici è necessario selezionare il veicolo in App o scansionare il codice QR presente sulla bicicletta, cliccare sul pulsante “Inizia corsa” e la bici sarà sbloccata ed attiva. Per terminare la corsa è obbligatorio parcheggiare l’e-bike negli spazi di una delle stazioni contrassegnate da apposita segnaletica. Successivamente, sarà sufficiente cliccare su “Termina corsa” e attendere il messaggio di ‘fine corsa avvenuta con successo’. E’sempre possibile utilizzare la funzione “pausa” per una fermata temporanea fuori stazione, ricordando che la tariffazione del noleggio continua anche durante la “pausa”.

Tariffe e Scontistiche

Il servizio di ebike sharing funzionerà con abbonamenti (BikePass) acquistabili in app, più una tariffa per ogni 30 minuti di utilizzo. In caso l’utente sia in possesso di un titolo di viaggio di FAL potrà inserirlo in app alla voce “riscatta codice” prima di acquistare il BikePass per usufruire dei seguenti sconti e Voucher credito in minuti:

Fra I metodi di pagamento accettati dal servizio ci sono Carta di credito o debito, ApplePay e GooglePay. Scontistica riscattabile fino al 30/06/2025

