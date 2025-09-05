5 Settembre 2025

Parchi gioco Matera, foto: antennasud.com

Matera, al via gli interventi di recupero nei parchi gioco

Roberto Chito 5 Settembre 2025
Via libera al recupero dei principali parchi gioco della città. L’Amministrazione Comunale di Matera, a seguito di quanto approvato con la recente variazione di bilancio, ha ufficialmente avviato gli interventi per il recupero e la riqualificazione dei principali parchi gioco cittadini che presentano criticità strutturali o manutentive.

I tecnici incaricati stanno già effettuando i primi sopralluoghi nei parchi maggiormente frequentati, al fine di valutare nella maniera migliore lo stato di conservazione delle strutture ludiche e delle aree verdi. Al termine di questa fase preliminare, si procederà con gli interventi necessari per la messa in sicurezza, cui seguirà una fase di ripristino e valorizzazione degli spazi.

Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso le famiglie e i più piccoli, oltre che una risposta ferma alle problematiche che da troppo tempo penalizzavano spazi pubblici fondamentali per la crescita e lo sviluppo del tessuto cittadino.

“Era un impegno che avevamo preso e a cui oggi cominciamo a dar seguito. Il tema dei parchi e degli spazi pubblici dedicati ai più piccoli è per noi una priorità – ha sottolineato il Sindaco Antonio Nicoletti –. Abbiamo sempre detto che avremmo restituito decoro e sicurezza a queste aree e oggi, dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del provvedimento di variazione di bilancio, diamo seguito agli impegni presi con l’avvio dei lavori. Vogliamo che i bambini e le famiglie possano tornare a vivere questi luoghi in piena tranquillità”.

