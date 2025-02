Matera, al “Madonna delle Grazie” una dimostrazione della robotica in ambito sanitario

MATERA – Questo pomeriggio il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo, insieme all’Assessore regionale alla Salute e Politiche della persona, Cosimo Latronico, hanno preso parte ad una dimostrazione sull’applicazione della robotica in ambito sanitario che si è svolta all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera e rivolta al personale medico e paramedico del dipartimento chirurgico e di emergenza urgenza. Con la giornata odierna termina il percorso di dimostrazione in loco dei sistemi di chirurgia robotica presenti in commercio, tesa a valutare le performance degli apparati visionati e le possibilità di impiego, in futuro, nella clinica dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

“Prendere in considerazione le nuove tecnologie in Sanità è doveroso–sostiene il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – perché la chirurgia robotica presenta indubbi vantaggi rispetto alle tecniche tradizionali sia per ridurre gli errori umani sia per abbassare i tempi di degenza, migliorando la ripresa post- operatoria. La chirurgia robotica, in un’ottica di sempre maggior diffusione di questi apparati, consentirebbe alla nostra Azienda di diventare attrattiva per i medici, soprattutto quelli giovani, che si perfezionano in questa branca della medicina, avviando un nuovo percorso verso la specializzazione e l’eccellenza sanitaria”.

“La chirurgia robotica – ha detto l’Assessore Latronico – rappresenta una frontiera strategica per il futuro della sanità e può essere un ulteriore volano per il rafforzamento delle competenze professionali nel nostro territorio. Investire in innovazione significa garantire ai cittadini cure sempre più sicure ed efficaci, riducendo i tempi di recupero e migliorando la qualità dell’assistenza. La Regione Basilicata è determinata a promuovere soluzioni all’avanguardia che rendano il nostro sistema sanitario più moderno, attrattivo e competitivo, consolidando la centralità dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera nel panorama sanitario regionale e oltre.”

