Matera al ballottaggio: sfida tra Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti

Sarà necessario un secondo turno per stabilire chi guiderà Matera nei prossimi cinque anni. Nessuno dei candidati in corsa è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta al primo turno delle elezioni comunali, e la sfida per la fascia tricolore si deciderà al ballottaggio tra Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti, in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Cifarelli, classe 1963 e figura di spicco del Centrosinistra lucano, attualmente consigliere regionale del Partito Democratico, ha ottenuto il 44,32% dei consensi. È sostenuto da una coalizione civica molto ampia che comprende nove liste: Matera nel Cuore, Matera 2030, Volt, Matera Democratica, Matera Futura – Giovani per Matera, Matera in Azione, Periferie per Matera, Basilicata Casa Comune per Matera e Socialisti e + Matera.

Sul fronte opposto, Antonio Nicoletti, classe 1974, candidato del centrodestra unito, ha raccolto il 37,69% dei voti. Attuale direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, è stato anche alla guida dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata. La sua candidatura è appoggiata da sei liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Io Sud, La Scelta Giusta, Nicoletti Sindaco per Matera Capitale e Acito – Unione di Centro.

Più staccati gli altri candidati. Il sindaco uscente Domenico Bennardi, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, si è fermato al 7,7%. A seguire Vincenzo Santochirico, in corsa con la lista Matera Progetto Comune, e Luca Prisco, esponente di Democrazia Materana.

L’appuntamento decisivo è fissato tra poco meno di due settimane, quando i cittadini saranno chiamati di nuovo alle urne per scegliere tra due modelli di città e due visioni politiche contrapposte.

