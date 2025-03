Matera: aggredisce coppia di coinquilini con forbice e coltello, 36enne arrestato

MATERA – Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto un 36enne per i reati ipotizzati di tentato omicidio, lesioni personali e minacce, commessi ai danni di una coppia.

A seguito di una richiesta pervenuta al 113, gli operatori della Volante intervenivano, in un condominio, sito in una zona centrale della città, dove una signora, in stato di forte agitazione ed insanguinata, correva loro incontro, spiegando che un coinquilino, con delle forbici, l’aveva ferita al petto e poi aveva ferito anche il suo compagno, proprietario dell’appartamento, intervenuto per difenderla, e che entrambi gli uomini erano ancora all’interno dell’abitazione.

Sul pianerottolo ed all’ingresso, i poliziotti notavano subito evidenti tracce di sangue ed un uomo, seduto su un divano, che si tamponava la ferita al braccio sinistro.

L’aggressore, invece, veniva raggiunto dagli Agenti in una stanza, dove venivano rinvenute anche le forbici utilizzate per ferire la coppia, nonché un coltello da cucina.

Gli operanti accertavano che l’aggressore, da ultimo, mal tollerava la presenza, seppur occasionale, della donna nell’appartamento, ove da tempo aveva preso in affitto una stanza.

Le vittime hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso.

Dopo le formalità di rito, l’aggressore è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.

