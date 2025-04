Matera, ad Ugento è la prima finale. Tante assenze per i biancoazzurri

Il Matera si gioca praticamente una stagione contro un Ugento che a sua volta è ancora in corsa per raggiungere la salvezza diretta. Per la squadra di Di Gaetano, la sfida contro i salentini sarà fondamentale, ma in Salento va senza diverse pedine che al momento della diramazione dei convocati non risultano nell’elenco.

Matera che si presenta in quel di Ugento senza ben dieci pedine. Infatti, oltre agli infortunati Tanasa, ormai lungodegente, Carbone, Malara e Napolitano, si aggiungono anche gli over Zampa, Tazza e Cavallo, oltre agli under Testagrossa, Tomaselli, De Giosa e Diop. Per la prima volta, in casa Matera ecco Vizziello, Macchitella, Massari e Florio, convocati dalla formazione Under 19.

Rispetto al match contro l’Angri, che ha segnato il ritorno alla vittoria dei biancoazzurri dopo due mesi, non ci sarà praticamente solo il portiere Testagrossa per quanto riguarda l’undici partito titolare lo scorso 17 aprile. Sicuramente toccherà al tecnico Di Gaetano trovare le giuste soluzioni in vista di una partita che mette in gioco una gran fetta di questa stagione.

Perché nonostante un deludente girone di ritorno e un cammino deficitario nelle ultime settimane, i tre punti conquistati contro l’Angri hanno riportato il Matera a due punti dal quinto posto. Obiettivo a cui la squadra del tecnico Di Gaetano crede e che vuole giocarsi negli ultimi 180 minuti di campionato. Ovviamente, molto dipenderà anche dai risultati di Fasano e Virtus Francavilla che precedono i lucani in classifica.

