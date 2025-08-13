Matera: accoltella donna, spara ai carabinieri e si suicida

Un uomo di circa 80 anni si è suicidato in località Acinello in agro di Stigliano, in provincia di Matera dopo aver accoltellato una donna di 28 anni e sparato ai Carabinieri che lo stavano inseguendo.

I fatti sono avvenuti inseguito sempre nel Materano, a Gorgoglione intorno alle 15:30 di questo pomeriggio. Il suicida – che da quanto appreso viveva in Piemonte ma durante l’estate rientrava nel suo paese d’origine -, pare si fosse invaghito della giovane che lavora in un bar del paese.

Non si hanno ancora certezze sulla dinamica dei fatti. La vittima è stata ferita al fianco e al braccio sinistro ed è stata soccorso dai sanitari dell’eliambulanza del 118 che l’hanno poi trasportata all’ospedale San Carlo di Potenza. Le sue condizioni non destano preoccupazione ed è attualmente ricoverata nel reparto di chirurgia d’urgenza con una prognosi di 20 giorni.

L’anziano dopo aver accoltellato la donna è scappato inseguito dai Carabinieri intervenuti sul posto, alla vista dei militari, l’uomo ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco senza colpire nessuno.

Poi, raggiunto il Comune confinante, si è puntato l’arma al volto, suicidandosi. Le indagini sono condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera.

