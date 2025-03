Matera, a Martina Franca punto di partenza. E c’è il problema gol

Ripartire dalla prestazione di Martina Franca per tenersi stretto il quinto posto. È il monito in casa Matera con la squadra di Ferri che nonostante il quinto ko nelle prime 9 giornate del girone di ritorno, dalla Valle d’Itria torna nella Città dei Sassi con risposte confortanti.

Matera, il pareggio sfuma solamente nel finale

Al Tursi è praticamente mancato solo il risultato. La zampata di Llanos nel finale, complice il non perfetto intervento di Testagrossa e magari qualche errato posizionamento della difesa, non hanno permesso ai biancoazzurri di tornare a casa con un punto che sarebbe stato importante. Sia per il morale, trovando così il secondo risultato utile consecutivo, per giunta su un campo ostico. E soprattutto per la classifica che ha visto la Virtus Francavilla accorciare di un punto per trovarsi ora a -2 dai lucani.

Matera, pochi gol segnati: problema in attacco?

La prestazione di Martina Franca, confortante nell’atteggiamento rispetto alle ultime uscite, pone comunque diverse riflessioni su una sterilità offensiva che comincia a preoccupare. In questo girone di ritorno il Matera ha segnato con il contagocce con sole 8 reti realizzate in 9 partite. Serve maggiore incisività negli ultimi 16 metri, considerata anche la qualità in organico.

Matera, ripartire dalle cose positive

Spetterà sicuramente al tecnico Marco Ferri trovare le soluzioni giuste per permettere al Matera di vivere una seconda metà di girone di ritorno completamente diversa rispetto alla prima. Per questo, la prova di Martina Franca deve rappresentare semplicemente un punto di partenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author