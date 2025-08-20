Matera, 25enne trovato senza vita nella Gravina

MATERA – Alle ore 17:00 circa di oggi, la squadra della Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera è stata impegnata in un’operazione di recupero del corpo senza vita, di un venticinquenne di origini materane, rinvenuto su un costone della Gravina, a ridosso di Vico Solitario nei Sassi di Matera.

L’intervento, reso particolarmente complesso dalle condizioni del luogo, ha richiesto il supporto degli esperti del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) e degli elicotteristi del nucleo VV.F. di Bari.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato sono sul posto per gli accertamenti del caso.

IL VIDEO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DEL CADAVERE

