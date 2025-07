Master “Innovazione nei sistemi elettrici”, anche PoliBa

BARI – Nasce il master di secondo livello in Innovazione nei sistemi elettrici per l’energia, finanziato da Terna, e i cui partecipanti, al termine del percorso formativo, conseguiranno il titolo rilasciato congiuntamente dai Politecnici di Torino, Bari e Milano. La collaborazione strategica tra l’azienda e gli atenei è stata avviata nel mese di aprile per promuovere la ricerca, l’innovazione, la formazione avanzata e l’impatto sociale a beneficio del sistema elettrico e del Paese.

Il master formerà professioniste e professionisti che saranno chiamati a costruire e gestire la rete elettrica nazionale dei prossimi decenni creando profili altamente specialistici: esperti di impianti e tecnologie, gestione degli asset, sistemi elettrici di potenza;, mercati e regolazione. Il percorso, di durata annuale, è rivolto a studentesse e studenti in possesso di laurea magistrale in ingegneria dell’automazione, elettrica, elettronica, energetica e nucleare, gestionale, informatica e meccanica. Saranno quarantacinque gli studenti selezionati, quindici per ciascun Politecnico, per un impegno di 1.500 ore per ottenere sessanta crediti formativi. I costi di partecipazione saranno sostenuti da Terna e a ogni candidato ammesso sarà assegnata una borsa di studio. Le attività didattiche si svolgeranno non solo presso i tre atenei, ma anche nel campus di Terna Academy a Roma

