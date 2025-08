Masserie sotto le Stelle: viaggio tra gusto, cultura e natura

Torna in provincia di Taranto il tour esperienziale di Cia Due Mari: degustazioni, musica e scoperta del territorio rurale

Musica, cibo, tradizioni e mistero. L’area Due Mari Taranto-Brindisi della Cia Agricoltori Italiani di Puglia è pronta a rinnovare l’appuntamento con Masserie sotto le Stelle, evento giunto alla sua dodicesima edizione, in programma mercoledì 20 agosto in provincia di Taranto.

Un format ormai consolidato che ogni anno conquista centinaia di partecipanti, grazie a un mix riuscito di tour guidato tra masserie, degustazioni a chilometro zero, cena tipica e musica dal vivo. Il percorso, volutamente mantenuto segreto fino all’ultimo, toccherà alcune tappe del Tarantino a bordo di pullman con partenza da Castellaneta Marina (piazza Kennedy) e Castellaneta (piazzale stadio) alle ore 16.

I partecipanti saranno guidati in un’esperienza sensoriale e culturale che li porterà a scoprire i prodotti locali, i processi produttivi, le storie delle masserie e gli agriturismi che spesso operano lontano dai riflettori. Il tutto culminerà con una cena all’aperto nell’ultima masseria visitata, impreziosita da pietanze della tradizione preparate con ingredienti genuini del territorio: antipasti, primi, secondi, contorni, frutta e dolci, accompagnati da musica dal vivo.

L’iniziativa si rivolge in particolare agli abitanti del territorio, ma riesce a coinvolgere anche i visitatori provenienti da fuori, che restano colpiti dal fascino autentico della campagna pugliese. “Masserie sotto le Stelle” non è solo una festa, ma anche un’occasione per promuovere la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali, contrastando la narrazione che riduce il territorio ionico alla sola vocazione industriale.

Il successo crescente dell’evento è la dimostrazione concreta di quanto sia importante investire nella conoscenza del mondo agricolo, non solo per promuovere il turismo sostenibile ma anche per rafforzare l’identità territoriale.

Per partecipare è necessario prenotarsi (posti limitati), contattando i numeri:

099 6419807 / 099 2224065 / 099 6419802 / 099 2231903,

oppure scrivendo all’indirizzo e-mail duemari.tabr@cia.it.

