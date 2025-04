Masseria saccheggiata nel Tarantino, tre giovani fermati dai Carabinieri

Durante le festività pasquali, periodo in cui cresce l’afflusso di cittadini e turisti nel capoluogo jonico e nei comuni limitrofi per seguire i tradizionali riti religiosi, il Comando Provinciale di Taranto ha disposto un’intensificazione dei controlli contro i reati in ambito agricolo. Nell’ambito di questi servizi, nella serata di lunedì 21 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Martina Franca hanno denunciato tre giovani del luogo, accusati di furto aggravato.

La segnalazione di un furto in corso nei pressi di una masseria ha attivato l’intervento tempestivo di una pattuglia. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno intercettato un’automobile con a bordo tre persone e un ingente carico di attrezzature agricole. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, si trattava di beni appena trafugati da una casa rurale stagionale, al momento disabitata.

Per introdursi all’interno della struttura, i tre avrebbero forzato il cancello e praticato un’apertura nel muro perimetrale. Dall’interno dell’abitazione sono stati sottratti diversi strumenti destinati alla produzione e al confezionamento del vino: un’imbottigliatrice, un torchio, una diraspatrice, un aspiratore per raspi e una tappatrice in acciaio.

Il valore complessivo della refurtiva supera i diecimila euro. Il materiale è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, un imprenditore agricolo della zona. I tre giovani sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato.

