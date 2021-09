Massafra | Violento scontro sulla statale, due feriti

Una persona gravemente ferita è il bilancio dello schianto tra due auto. Si sarebbe trattato di un violento scontro frontale tra due auto. Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì sulla statale 7 che collega Massafra a Taranto, coinvolte due auto: una Fiat 500 X ed una Lancia y, feriti i conducenti delle due vetture, soccorsi dalle ambulanze del 118 sono stati trasportati in ospedale, in prognosi riservata la persona alla guida della Lancia y è in prognosi riservata, mentre le condizioni dell’altro ferito non sarebbero gravi. Da accertare le cause che hanno provocato l’impatto, per i rilievi sono giunti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Massafra e gli agenti della Polizia Locale. Il sinistro si è verificato intorno alle 15, i mezzi hanno occupato la strada per diverso tempo e pertanto è stato necessario deviare il traffico durante le operazioni di soccorso, si sono create lunghe code in entrambi i sensi di marcia.