Massafra: sport e ospiti illustro con la Magna Graecia Running Week

Fervono i preparativi per l’8a edizione della Magna Graecia Running Week a cura dell’asd Team Nuova Podistica Massafra con il patrocinio del Comune di Massafra (Assessorati allo Sport, alla Cultura e alle Politiche Sociali) ed il supporto dello sponsor tecnico Pianeta Sport, azienda massafrese leader nel settore running in partnership con Asics Emea.

La kermesse sportiva è stata presentata alla stampa il 9 ottobre nella masseria Amastuola alla presenza dei vertici federali. Articolata in tre giorni, può essere definita un contenitore di eventiin grado di suscitare l’interesse di addetti ai lavori e amatori.

Si partirà il 13 ottobre prossimo alle 16 con il “Magna GraeciaRunning Week Pre-Event”. Nella suggestiva cornice dell’Amastuola Wine & Resort si terrà un incontro di preparazione all’evento trail in programma domenica 15 ottobre. Il campione olimpico Stefano Baldini, maratoneta che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004, condurrà un briefing sugli aspetti tecnici del trail running fornendo indicazioni e suggerimenti su come affrontare questo tipo di competizioni al fine di prevenire infortuni. In questo modo sarà sfatato il falsomito della pericolosità della corsa offroad.

A seguire è prevista una prova pratica su una porzione del percorso gara insieme al maratoneta olimpico Ottaviano Andriani. In questa occasione quanti lo desiderino avranno la possibilità di testare le calzature Asics della collezione Trail idonee alla tipologia di superfici gara. In serata Stefano Baldini raggiungerà Pianeta Sport per incontrare gli appassionati di corsa.

Il 14 ottobre alle 18:30 la sala Golfo dell’Amastuola Wine & Resort ospiterà il Magna Graecia Running Week Opening Event:il convegno d’apertura intitolato “Secondo tempo” che vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione quali il campione olimpico Stefano Baldini, il maratoneta olimpico Ottaviano Andriani, l’ultramaratoneta azzurra Luisa Zecchino e l’atleta ParalimpicoMassimo Chiappetta.

«I relatori – riferisce la dottoressa Marianna Fiorillo presidente dell’asd Team Nuova Podistica Massafra – si avvicenderanno nella narrazione del loro “secondo tempo” fatto di opportunità e crescita, di cadute e vittorie, di trasformazione della vita attraverso lo sport e dello sport attraverso la vita, trasferendo l’eredità incommensurabile dei valori sportivi e della disciplina che questi sottendono alle future generazioni, andando oltre gli insegnamenti tecnici, promuovendo il concetto “Uplifted mind” e “Kaizen” mantenendo così i principi fondanti di Asics“.

La mattina del 15 ottobre Amastuola Wine Resort accoglierà gli atleti provenienti dalla Puglia e dalle regioni limitrofe per due attesissimi eventi: alle 9 “Amastuola Wave Trail” e alle 9:30“Camminando verso Sud – Il raduno dei camminatori del sud Italia”.

“Amastuola Wave Trail” è una competizione giunta alla VIII edizione che si pregia di essere una gara nazionale V tappa delCircuito Puglia Trail. In tale contesto, va ricordato, vengono inserite le più belle gare in natura presenti sul territorio pugliese dall’elevato standard qualitativo in grado di esaltare la valenza ambientale, storica e turistica.

I dettagli dalla presidente Fiorillo: «L’arrivo e la partenza sono previste presso la Masseria Amastuola da cui la gara prende il nome. Il percorso inedito di 20 km attraversa 2700 anni di storia nei luoghi della Magna Graecia, permetterà agli atleti di apprezzare i colori che il paesaggio autunnale regala snodandosiattraverso la riserva di caccia immersa nella macchia mediterranea, il bosco di pini marittimi, la gravina della località Leucaspide e la falesia di Statte, il corridoio di ulivi secolari e un affascinante vigneto – giardino definito “il più bello del mondo” dal National Geographic dall’insolita struttura “ad onda” ideato dall’architetto paesaggista spagnolo Fernando Caruncho, fino a giungere alla Masseria Amastuola, “bianca Spia del Golfo”perfetto connubio tra innovazione e tradizione, patto esemplare tra uomo e natura che si affaccia sul golfo di Taranto dominando la valle delle 100 masserie. Padrino della competizione nazionale e starter d’eccezione sarà il maratoneta olimpico Ottaviano Andriani, che ha accompagnato la crescita e lo sviluppo di questo evento ormai diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati dello sport in natura“.

“Camminando verso Sud – Il raduno dei camminatori del sud Italia” è giunto all’VIII edizione e condurrà i partecipanti alla scoperta delle bellezze naturali della Puglia attraversando un vero e proprio paesaggio d’autore. «La camminata non competitiva che promuove il turismo lento – ha spiegato la dottoressa Marianna Fiorillo – si sviluppa su un percorso di 12 km. Sulle tracce dell’Amastuola Wave Trail, interseca il Cammino Materano, il Cammino Ellenico e la Rotta dei Due Mari, per chi ha voglia di lasciarsi affascinare dai colori e profumi d’autunno. Anche quest’anno – ha tenuto a sottolineare la Fiorillo – la manifestazione non competitiva si fregia di essere evento ufficiale del fitwalking fondato dai Fratelli Damilano ideatori della Scuola di Fitwalking e del metodo che nasce dalla marcia. Da quest’ultima eredita la tecnica che, spogliata dalla componente agonistica, si riscopre nella sua capacità trasversale di accogliere tutti gli sportivi del mondo wellness. Saranno infatti presenti i diversi gruppi di fitwalking della Puglia e delle regioni limitrofe“.

Non mancheranno le attività aggregative che, in un clima di festa,saranno caratterizzate da una degustazione enogastronomica in grado di coniugare la bellezza dei luoghi con le delizie del palato a cura delle eccellenze del territorio.

Per tutti i partecipanti è previsto un pacco gara contenente sacca, scaldacollo, tshirt tecnica e una medaglia celebrativa 100% ecosostenibile autografata dall’oro olimpico di maratona ad Atene 2004. Inoltre ricadendo la manifestazione nel mese rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno per sensibilizzare un numero sempre maggiore di donne sulla fondamentale importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce tutti i partecipanti indosseranno il nastro rosa.

Anche per l’edizione 2023 della Magna Graecia Running Week gli organizzatori hanno previsto un charity program: all’associazione Sorriso Francescano di Massafra sarà devoluta una parte dei proventi della manifestazione per sostenere il progetto Casa Vacanze Nadia Toffa a supporto dei piccoli pazienti del reparto di onco-ematologia pediatrica di Taranto.

Sport, solidarietà, inclusività, valorizzazione del territorio saranno dunque le cifre distintive dell’attesissima edizione 2023 della Magna Graecia Running Week.

