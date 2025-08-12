Massafra, sgombero di una tendopoli a Verdemare

MASSAFRA – Le forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia Locale) hanno effettuato lo sgombero di una tendopoli nella zona di Verdemare, a Massafra.
L’operazione è condotta dai Carabinieri della Radiomobile di Massafra, con il supporto della Polizia Locale, intervenuti per smantellare le strutture montate abusivamente sull’area.
Le forze dell’ordine hanno operato sul posto per garantire il rispetto della legalità e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Al momento non si segnalano disordini.
Qui sotto i Carabinieri sul posto a Verdemare
