Massafra, scossone politico: Gentile lascia Forza Italia e lancia un nuovo progetto

MASSAFRA (TA) – Grandi manovre politiche a Massafra in vista delle elezioni comunali di maggio. A scuotere il centrodestra è l’addio a Forza Italia di Raffaele Gentile, figura storica della politica locale, ex consigliere comunale e assessore, con un lungo passato anche in consiglio provinciale a Taranto, dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente.

Il servizio di Antenna Sud

Dopo 28 anni di militanza, Gentile ha annunciato il suo addio al partito, contestando la scelta del candidato sindaco del centrodestra. Ma non si ferma qui: ha lanciato un nuovo progetto centrista alternativo, che raccoglie fuoriusciti da Forza Italia, dissidenti di Fratelli d’Italia e figure politiche che in passato hanno sostenuto il sindaco uscente Fabrizio Quarto.

Il nuovo fronte sarà sostenuto da cinque liste, e sebbene non sia ancora ufficiale, la candidatura a sindaco dovrebbe andare a Giancarla Zaccaro.

Un terremoto politico che potrebbe ridisegnare gli equilibri in vista della sfida elettorale di maggio. Nei prossimi giorni si attendono conferme e ulteriori sviluppi.

