Massafra | Sabato sera di fuoco, incendio in un negozio

Un grosso incendio si è verificato nella serata di oggi nel centro di Massafra. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un negozio di articoli cinesi: “Pronto Casalinghi”, in Via del Santuario al civico 52, il fuoco in breve tempo ha divorato suppellettili e merce in esposizione. Non ci sono stati feriti, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio ma i danni sono ugualmente ingenti.

Sono intervenute le squadre del distaccamento di Castellaneta ed un’autobotte della sede centrale di Taranto, sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Massafra che hanno avviato le indagini per accertare le cause che hanno provocato il rogo, al momento non sono note, al vaglio degli inquirenti alcune ipotesi. Probabile si sia trattato di un cortocircuito partito dalla macchinetta “conta soldi” posizionata nei pressi del contatore.