Massafra: Raffaele Gentile eletto presidente del Consiglio comunale

Il nuovo presidente del Consiglio comunale di Massafra è Raffaele Gentile. È stato eletto con 18 voti, al termine della terza votazione, mentre Giuseppe Cinquepalmi sarà il suo vice.

Ieri sera prima seduta consiliare per la civica amministrazione guidata dal neo sindaco Giancarla Zaccaro. La massima assise cittadina, presieduta dal consigliere anziano Raffaele Gentile, ha proceduto, dopo gli adempimenti di rito, quali la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri, ad assistere al giuramento di “fedeltà alla Repubblica Italiana, alla Costituzione e alle Leggi dello Stato” del sindaco Giancarla Zaccaro che ha affermato come tale giuramento non sia una semplice formalità, ma un impegno solenne verso le istituzioni, verso ogni cittadino e soprattutto verso la nostra città che merita dedizione, ascolto e visione. Ogni mia azione – ha continuato il sindaco – sarà guidata da un principio imprescindibile: il bene comune. Sarò sindaco di tutti senza distinzione.

Raffaele Gentile, con 18 voti, al termine della terza votazione, è stato eletto presidente del Consiglio comunale e, nel suo intervento di saluto, ha evidenziato che, dallo scanno più alto della massima assise cittadina, sarà tutore di indirizzo politico e di controllo e garantirà il diritto di esprimere le proprie opinioni, sempre rispettando l’aula e la Città. Questo è il luogo – ha affermato Gentile – delle priorità e della sintesi.

Per la nomina a vicepresidente del Consiglio, dopo la terza votazione e con 14 voti, è stato eletto Giuseppe Cinquepalmi che ha ringraziato per la fiducia riposta in lui da parte dei colleghi consiglieri ed ha affermato che si impegnerà per il rispetto delle norme.

Il sindaco ha dato comunicazione della composizione della nota Giunta comunale (Giuseppe Maggiore – vicesindaco, Cosimo Maraglino, Antonio Cerbino, Isabella Tagliente; Annamaria Scarcia, Francesco Cacciapaglia, Fernando Lisi) evidenziando che dietro ogni nome c’è una storia, un impegno, una competenza . C’è la passione per il bene comune – ha continuato il sindaco Zaccaro – la voglia di fare, la capacità di ascoltare. Abbiamo l’ambizione di amministrare con trasparenza, con rigore, ma anche con empatia. Rivolgendosi ai banchi ha invitato alla collaborazione. Le differenze sono ricchezza se c’è rispetto e dialogo.

Nominati i membri della Commissione Elettorale Comunale. Effettivi: Greco, Pizzutilo, Putignano. Supplenti: Losavio, Mastrangelo e Antonante. La nuova Commissione Giudici Popolari sarà formata da Greco e Losavio. Sono stati nominati i rappresentanti del Consiglio in seno all’Unione dei Comuni: Termite, Ludovico. Pastore, Mastrangelo, Laghezza, Cardillo, Baccaro.

