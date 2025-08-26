Massafra, pubblico record per i 20 anni del festival Vicoli Corti

Il brasiliano “Samba Infinito” vince un’edizione da ricordare

Massafra ha celebrato i 20 anni di Vicoli Corti – Cinema di Periferia, il festival organizzato dall’associazione Il Serraglio, che si è chiuso domenica 24 agosto con una piazza Santi Medici gremita nonostante la minaccia di pioggia. Sei giornate intense hanno confermato la centralità della rassegna nel panorama culturale pugliese, con riflessioni dedicate a giustizia sociale, responsabilità e umanità attraverso il linguaggio del cinema.

Il concorso internazionale di cortometraggi è stato vinto da “Samba Infinito” del regista brasiliano Leonardo Martinelli, premiato dalla giuria per il rigore formale e la capacità di trasformare una notte di Carnevale in un viaggio tra fiaba, nostalgia e umanità. Riconoscimenti speciali sono andati a “Sharing is Caring” di Vincenzo Mauro, “I’m Glad You’re Dead Now” di Tawfeek Barhom, “The Thief” di Christoffer Rizvanovic Stenbakken e “7 minuti” di Alessia Bottone.

Tra gli altri premi assegnati: “The Champ” di Ermir Keta ha ricevuto il riconoscimento per i Diritti Umani da Amnesty International Italia; “Nonna Rivoltella” di Mario Bucci ha vinto il premio WeShort; “Lettera di un sicario” di Hleb Papou si è aggiudicato il premio Archivio RitrovaTa. La giuria popolare ha premiato “Little Rebels Cinema Club” di Khozy Rizal, mentre per i lungometraggi è stato assegnato il premio Sentinella dello sguardo a Silvia Luzi e Luca Bellino per il film “Luce”.

Molto partecipate anche le masterclass di sceneggiatura e regia e gli incontri con ospiti come Riccardo Noury di Amnesty International, la giornalista Valentina Petrini e il critico Oscar Iarussi. Spazio anche ai festival partner Monsters – Fantastic Film Festival e Be Green Film Festival, e ai giovani con la sezione Pricò_Il Cinema è Giovane.

“Vicoli Corti non è solo un festival, ma una comunità che cresce insieme – ha dichiarato il direttore artistico Vincenzo Madaro –. Ogni anno diventiamo più grandi e consapevoli del nostro ruolo per la cultura e il territorio. Guardiamo al futuro con l’ambizione di spazi sempre più ampi e accessibili”.

Il prossimo appuntamento sarà il 26 settembre con l’inaugurazione del Piccolo Cinema Pricò all’interno del teatro “N. Resta” di Massafra, con una proiezione dedicata ai più piccoli e, a ottobre, una retrospettiva su Charlie Chaplin in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

