Massafra, politici e sportivi in campo per il match dell’amicizia

MASSAFRA – È stato un vero gemellaggio istituzionale sportivo tra Taranto e Massafra quello che si è svolto allo stadio Italia con l’amichevole tra i politici delle due città e alcuni rappresentanti del Taranto come il tecnico Danucci. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Continue Reading Previous Taranto, Paolillo: “Brt, il sindaco ci convochi subito” potrebbe interessarti anche Taranto, Paolillo: “Brt, il sindaco ci convochi subito” 3 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, zaini quaderni e libri per 100 “tippini” 3 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, Giudetti: “A Gaza situazione sempre più difficile” 3 Settembre 2025 Leo Spalluto Taranto, Liviano chiede più treni per il territorio jonico 3 Settembre 2025 Leo Spalluto MediTa Festival, Taranto si accende con il rock sinfonico di Piero Pelù 3 Settembre 2025 Redazione Taranto, cocaina nascosta in cucina: in manette pregiudicato 3 Settembre 2025 Dante Sebastio
potrebbe interessarti anche
Taranto, Paolillo: “Brt, il sindaco ci convochi subito”
Taranto, zaini quaderni e libri per 100 “tippini”
Taranto, Giudetti: “A Gaza situazione sempre più difficile”
Taranto, Liviano chiede più treni per il territorio jonico
MediTa Festival, Taranto si accende con il rock sinfonico di Piero Pelù
Taranto, cocaina nascosta in cucina: in manette pregiudicato