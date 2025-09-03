3 Settembre 2025

Massafra, politici e sportivi in campo per il match dell’amicizia

Leo Spalluto 3 Settembre 2025
MASSAFRA – È stato un vero gemellaggio istituzionale sportivo tra Taranto e Massafra quello che si è svolto allo stadio Italia con l’amichevole tra i politici delle due città e alcuni rappresentanti del Taranto come il tecnico Danucci.

