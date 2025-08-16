Massafra, passeggero senza biglietto aggredisce autista di autobus

Momenti di tensione si sono registrati a Massafra, dove un autista di autobus è stato aggredito da un passeggero che tentava di salire senza biglietto. Dopo essere stato respinto, l’uomo ha reagito colpendo il conducente con un pugno e rivolgendogli la minaccia «Ti faccio morire».
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno inviato una pattuglia radiomobile per avviare immediatamente le ricerche dell’aggressore. I militari hanno esaminato le registrazioni delle telecamere di bordo, acquisite come prova per identificare il responsabile.
La prontezza dell’intervento e l’utilizzo dei filmati rappresentano un passaggio cruciale per assicurare l’autore dell’aggressione alla giustizia e per rafforzare le misure a tutela della sicurezza degli operatori del trasporto pubblico.
