16 Agosto 2025

Carabinieri (foto: Francesco Manfuso)

Massafra, passeggero senza biglietto aggredisce autista di autobus

Massimo Todaro 16 Agosto 2025
Autista di autobus colpito e minacciato da un passeggero senza biglietto a Massafra: indagano i Carabinieri

Momenti di tensione si sono registrati a Massafra, dove un autista di autobus è stato aggredito da un passeggero che tentava di salire senza biglietto. Dopo essere stato respinto, l’uomo ha reagito colpendo il conducente con un pugno e rivolgendogli la minaccia «Ti faccio morire».

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno inviato una pattuglia radiomobile per avviare immediatamente le ricerche dell’aggressore. I militari hanno esaminato le registrazioni delle telecamere di bordo, acquisite come prova per identificare il responsabile.

La prontezza dell’intervento e l’utilizzo dei filmati rappresentano un passaggio cruciale per assicurare l’autore dell’aggressione alla giustizia e per rafforzare le misure a tutela della sicurezza degli operatori del trasporto pubblico.

