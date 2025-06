Massafra, morte sui binari: giovane travolto da un treno

MASSAFRA – Un giovane di 25 anni è morto questa mattina a Massafra, in provincia di Taranto, dopo essere stato investito da un treno. L’incidente è avvenuto nei pressi dei binari ferroviari e non ha lasciato scampo al ragazzo di colore: le circostanze sono ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio avrebbe travolto il giovane alle gambe, causandogli ferite gravissime. Soccorso dal personale del 118, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è deceduto poco dopo l’arrivo a causa di uno shock emorragico.

L’allarme è stato lanciato dai passeggeri del treno, sconvolti per l’accaduto. La rapidità dei soccorsi non è riuscita a scongiurare la tragedia per le gravi condizioni del giovane. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Le indagini sono in corso.

La circolazione sulla linea ferroviaria è stata interrotta sulla tratta Bellavista-Palagiano dalle 5.50 alle 7.55.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author