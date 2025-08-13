13 Agosto 2025

Massafra, minacce e pedinamenti all’ex: arrestato 53enne

Dante Sebastio 13 Agosto 2025
Per mesi ha minacciato, pedinato, insultato e persino occupato una casa della sua ex compagna. Per questo un 53enne di Massafra (Taranto) è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l’accusa di atti persecutori.

Secondo le indagini, l’uomo sarebbe responsabile di una lunga serie di condotte persecutorie che avevano costretto la vittima a vivere in un clima di paura. Pur non avendo mai sporto denuncia, la donna ha raccontato agli investigatori di essersi vista costretta a modificare radicalmente le proprie abitudini: uscire di meno, cambiare orari e vivere in costante stato di allerta.

L’arresto è scattato nell’ambito di un’operazione mirata dei carabinieri contro la violenza domestica e lo stalking, con particolare attenzione alla tutela delle vittime vulnerabili. Gli accertamenti hanno delineato un quadro indiziario grave, che ha reso necessario l’intervento immediato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 53enne è stato trasferito nel carcere di Taranto.

