Massafra, maxi sequestro di hashish in deposito agricolo, due arresti

I carabinieri di Taranto hanno arrestato due giovani poco più che ventenni, residenti a Massafra, trovati in possesso di circa quattro chili di hashish.

L’operazione è stata condotta la sera del 9 giugno dai militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra, che, a seguito di un’indagine mirata, hanno eseguito una perquisizione in un deposito agricolo, situato sempre a Massafra e nella disponibilità di uno dei fermati. All’interno della struttura sono stati rinvenuti 39 panetti di hashish, confezionati per facilitarne lo stoccaggio e la successiva suddivisione in dosi, con ogni probabilità destinati al mercato locale dello spaccio.

La droga è stata sequestrata e sarà analizzata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del comando provinciale. Al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Taranto.

