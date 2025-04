Massafra: lo Stadio Italia riapre al pubblico, completati i lavori di ristrutturazione

Dopo un periodo di chiusura dovuto agli interventi di ristrutturazione, riaprono i cancelli dello Stadio Italia. L’appuntamento è fissato per giovedì 3 aprile, in occasione della gara tra Massafra e Corato, valevole per la 37ª giornata del Campionato di Eccellenza pugliese.

L’impianto sportivo torna a disposizione della squadra giallorossa e dei suoi tifosi grazie a un articolato programma di lavori che ha interessato sia la parte strutturale che funzionale dello stadio.

Determinante è stato il contributo del Commissario Straordinario Eufemia Tarsia, del Segretario Generale Francesca Perrone, del Subcommissario Roberto Scaravaglione e dei dirigenti dei Settori Tecnici del Comune, che hanno portato a termine le procedure per l’ottenimento dei nulla-osta necessari alla riapertura.

Completato il primo lotto con la posa del manto erboso di ultima generazione tipo “Professional”, si è proceduto con l’adeguamento della tribuna, oggi dotata di nuova copertura, seggiolini, sky box, nuovi spogliatoi e centrale termica.

Grazie ai fondi assegnati dai Giochi del Mediterraneo, proseguiranno ora gli interventi per la riqualificazione complessiva dell’impianto: rifacimento del campo B con erba artificiale, creazione di un settore spettatori da 200 posti con servizi annessi, nuova area parcheggio, relamping dell’illuminazione con proiettori a led per entrambi i campi e realizzazione della curva nord del campo A, che avrà una gradinata da 530 posti.

Un ritorno atteso, che segna un nuovo capitolo per lo sport cittadino e per la tifoseria giallorossa.

