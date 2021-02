Massafra | Incendio all’interno di un Hotel

Un incendio si è sviluppato la scorsa notte all’interno dell’Hotel Bizantino a Massafra. In fiamme il locale adibito a lavanderia della struttura ricettiva, il fuoco ha provocato ingenti danni, non ci sono stati feriti. Distrutti macchinari e suppellettili, il rogo ha inoltre interessato un vano attiguo dove erano custoditi tavoli e tovaglie. La segnalazione ai Vigili del fuoco di Taranto è giunta intorno a mezzanotte, sul posto si sono recate due squadre, una del distaccamento di Castellaneta con un’autobotte, l’altra giunta dal capoluogo ionico. Tre ore di lavoro per spegnere l’incendio, si registra inoltre l’intervento delle pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale di Massafra, si indaga per accertare la natura dell’incendio, non si esclude la matrice dolosa.