Massafra, incendi in una gravina e in campagna: abitazioni “salve”

Due distinti incendi si sono sviluppati oggi, mercoledì 23 luglio, nel territorio di Massafra (Taranto): uno in contrada Pizziferro, l’altro nei pressi del ponte di via Taranto, alle spalle della caserma dei carabinieri. Le fiamme, in quest’ultimo caso, hanno interessato una delle tre gravine della città.

Fortunatamente, le abitazioni private situate nelle vicinanze non sono state coinvolte né risultano in pericolo grazie al forte dislivello che separa le aree residenziali dalla zona interessata dai roghi.

Sul posto hanno operato vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile, con il coordinamento e il supporto della Polizia Locale. Le operazioni di spegnimento sono risultate un po’ complesse a causa della conformazione impervia delle aree colpite, che rende difficoltoso l’intervento diretto sui fronti di fuoco.

