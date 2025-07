Massafra: frontale sulla SS7, in codice rosso anche una bambina

MASSAFRA. Un grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 7, a ridosso della rotatoria che conduce a Massafra. Poco dopo le 15:30, un’utilitaria con a bordo una famiglia si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante che procedeva in direzione opposta.

L’impatto, che a quanto pare è stato violentissimo, ha coinvolto un uomo, una donna e la loro figlia di circa 10 anni, tutti occupanti dell’automobile. I tre feriti sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati d’urgenza, in codice rosso, presso l’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo le prime informazioni, la bambina avrebbe riportato lesioni di particolare entità. L’autista del camion è invece rimasto illeso.

Le conseguenze dell’incidente si sono fatte sentire anche sulla viabilità: il traffico nella zona è stato completamente interrotto per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti prontamente la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

