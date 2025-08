Massafra, Fisicaro aderisce a Fratelli d’Italia: “Scelta di coerenza politica”

Fratelli d’Italia Massafra ha annunciato l’ingresso del consigliere comunale Emanuele Fisicaro nel partito. Dopo un percorso da esponente civico e candidato sindaco, il professor Fisicaro ha deciso di aderire ufficialmente alla formazione politica guidata da Giorgia Meloni, rafforzando così la presenza del centrodestra nella città jonica.

L’adesione viene interpretata come un segnale importante per il consolidamento del Centrodestra a Massafra, con l’obiettivo di strutturare un progetto politico credibile, radicato sul territorio e capace di valorizzare figure di comprovata competenza e legame con la comunità locale.

Tra i primi a commentare il passaggio c’è l’onorevole Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d’Italia: “Diamo il benvenuto al consigliere Fisicaro, certi che la sua presenza sarà un importante stimolo per rafforzare ulteriormente la nostra azione politica a Massafra e in tutta la provincia di Taranto. Continuiamo a lavorare per un centrodestra unito e vincente, capace di attrarre persone di qualità e di tradurre in fatti le aspettative dei cittadini”.

Sulla stessa linea anche Saverio Ramunno, commissario cittadino e capogruppo in consiglio comunale: “Accogliamo con grande entusiasmo Emanuele Fisicaro nella nostra famiglia politica. La sua storia personale, la sua serietà e il suo impegno civico rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità. Questa adesione è la conferma che Fratelli d’Italia è punto di riferimento per chi crede in un progetto politico credibile, radicato e proiettato al futuro”.

