Massafra | Esame DNA per scomparso ritrovato morto in una cava

L’avanzato stato di decomposizione del cadavere, l’assenza degli arti e degli organi vitali, perché attaccati dai cinghiali che sono presenti nella zona, e la mummificazione del volto, non hanno consentito oggi al medico legale Marcello Chironi di formulare un primo responso sulle cause della morte di quello che si ritiene essere Francesco D’Agostino, il 59enne di Massafra (Taranto), addetto lavavetrine, scomparso lo scorso 18 agosto e ritrovato dieci giorni dopo in una cava dismessa tra Massafra e Crispiano. Lo riporta l’Agi.

Il medico legale non ha riscontrato fratture su ciò che è rimasto del corpo dell’uomo, ma altro non ha potuto dire.

Anche se accanto al cadavere sono stati ritrovati oggetti come la bicicletta, alcuni indumenti, un portafogli e un cellulare appartenenti a Francesco D’Agostino, la famiglia non è stata in grado di riconoscere la salma proprio per lo stato in cui si trovava. Di qui l’esame del dna per mettere almeno un punto fermo e certo sull’identità della persona rinvenuta. Restano poi da chiarire altri aspetti della morte dell’uomo, ovvero il perchè si trovasse là, se avesse un appuntamento e la presenza, sul luogo del ritrovamento, anche di abiti femminili.