Massafra, Difino: “Stagione cominciata in ritardo, dovremo colmare il gap”

Esordio amaro per il Massafra, sconfitto 3-0 al “San Sabino”, ai microfoni di Antenna Sud l’analisi lucida del direttore generale Pino Difino: “Gara interpretata correttamente, sapevamo delle difficoltà dell’impegno odierno conoscendo il valore del Canosa. Abbiamo cominciato la stagione in ritardo e dobbiamo colmare il gap. Se il portiere non avesse commesso quell’errore avremmo chiuso il primo tempo in parità affrontando diversamente la gara. Siamo stati costretti a sbilanciarci cedendo poi il passo ad un avversario forte, lo avevamo studiato e lo abbiamo affrontato in base a quelle che possono essere, al momento, le nostre forze. Dobbiamo lavorare per recuperare un ritardo che ci sta condizionando, avremo subito la controprova giovedì contro l’Acquaviva che reputo una squadra decisamente più alla nostra portata rispetto al Canosa”.

