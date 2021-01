Massafra | Covid: 7 positivi in hotel, ordinanza chiusura

Il sindaco di Massafra (Taranto), Fabrizio Quarto, ha ordinato la chiusura temporanea, fino al 10 febbraio, dell’Hotel Bizantino dove si sono registrati sette casi di positività al Covid tra i dipendenti, che sono in quarantena nella stessa struttura. La decisione è stata assunta in seguito alla nota presentata dal dipartimento Prevenzione servizio igiene e Sanità pubblica con la quale è stato segnalato il focolaio con la presenza nell’arco di pochi giorni di casi di contagio fra i dipendenti che sarebbero quasi tutti asintomatici. In base all’ordinanza, anche gli eventuali ospiti della struttura non sono autorizzati a uscire dall’hotel e rimarranno in quarantena fino ad esito tampone molecolare negativo o comunque fino a nuova ordinanza del Dipartimento di Prevenzione. La Polizia Locale, i Carabinieri e l’Asl di Taranto vigileranno sul rispetto dell’ordinanza. Sono in corso le operazioni di contact tracing per verificare eventuali altri casi di positività al virus