Il sindaco di Massafra Fabrizio Quarto ha tracciato il bilancio del 2021, anno in cui è stato riconfermato alla guida dell’amministrazione comunale massafrese. Ristrutturazione dello stadio “Italia” che avrà un nuovo terreno di gioco in erba sintetica, finanziamento di quasi cinque milioni per il restauro del Castello Medievale ed infine novità per il Carnevale, nel 2022 si terrà i primi giorni di luglio, in arrivo i carri in miniatura ed una cittadella del Carnevale,