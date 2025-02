Massafra, Carabinieri trovano droga in casa: 32enne arrestato

MASSAFRA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Massafra hanno arrestato un uomo di 32 anni, sospettato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto nel corso del fine settimana, al termine di un’attività di osservazione condotta dai militari, che hanno poi proceduto a una perquisizione domiciliare. Durante il controllo, all’interno dell’abitazione dell’indagato sono stati rinvenuti oltre 100 grammi di cocaina in pietra, alcuni involucri della stessa sostanza già suddivisi in dosi, un panetto di hashish del peso di 88 grammi e ulteriori porzioni della medesima droga pronte per la cessione. Inoltre, i Carabinieri hanno sequestrato materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze.

La droga è stata inviata al Laboratorio di Analisi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto per determinarne il quantitativo esatto e il principio attivo.

L’uomo, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

