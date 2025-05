Massafra, bagno di folla per la consegna delle chiavi alla Madonna della Scala

MASSAFRA – Tantissima gente si è data appuntamento in Via Vittorio Veneto a Massafra per l’antico rito del Patrocinio alla Madonna della Scala: consegnate le “Chiavi della Città”

In un clima di profonda devozione, la Comunità Cattolica e la Municipalità di Massafra hanno rinnovato il Patrocinio alla Madonna della Scala, affidandole le simboliche “Chiavi della Città”. La cerimonia, carica di significato religioso e identitario, affonda le sue radici nel 1743, anno in cui Massafra fu risparmiata da un violento terremoto che colpì il Sud Italia.

Il momento centrale del rito si è svolto in via Vittorio Veneto, dove il simulacro della Vergine ha ricevuto le “Chiavi della Città” attraverso Mons Sabino Iannuzzi, dalle mani del commissario straordinario, dott.ssa Eufemia Tarsia. La processione, partita da piazza Garibaldi, ha rappresentato un intenso momento di fede collettiva, unendo spiritualità e tradizione popolare in un gesto che rinnova il legame profondo tra la comunità e la sua patrona.

