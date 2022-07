MASSAFRA – Dovrà difendersi dalle accuse di truffa aggravata in concorso, estorsione, furto e sostituzione di persona, un 40enne massafrese arrestato dalla Polizia di Stato.

La vicenda, secondo gli inquirenti, ha inizio nel 2017, quando l’uomo, avrebbe ottenuto la fiducia di un collega che lamentava la difficoltà del giovane figlio a trovare una collocazione nel mondo del lavoro.

Sarebbe stato in questo rapporto confidenziale tra i due uomini che, il 40enne avrebbe estorto danaro alla presunta vittima promettendo l’assunzione lavorativa del figlio attraverso una terza persona di sua conoscenza, chiamata “l’ingegnere”.

Cosi, dopo un primo “versamento” ne sarebbero seguiti altri, fino ad arrivare alla cifra di circa 200mila euro.

Sarebbe stato a seguito della cospicua somma di danaro, senza ottenere il “posto di lavoro” promesso che, dinanzi alle domande della presunta vittima, il 40enne sarebbe passato alle intimidazioni, avrebbe infatti riferito di aver trascorso, in passato, del tempo in carcere per possesso d’armi, esplosivi e per droga e di aver conosciuto esponenti di spicco della criminalità organizzata.

Dopo anni di presunte minacce e vessazioni, la coppia di coniugi ha, così, deciso di denunciare.