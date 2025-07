Massafra, assalto notturno con pala meccanica: rubano cassaforte in un centro all’ingrosso

MASSAFRA – Furto con pala meccanica a Massafra: colpo notturno in un centro all’ingrosso sulla statale Appia. Un’azione ben pianificata quella messa a segno la scorsa notte da una banda di ladri, che intorno alle 3:30 ha assaltato un centro di distribuzione all’ingrosso, Cash and Carry. situato lungo la statale Appia, tra Taranto e Massafra.

I malviventi hanno utilizzato una pala meccanica per sfondare violentemente la porta d’ingresso del capannone. Una volta all’interno, hanno continuato a manovrare il mezzo pesante per asportare l’intera cassaforte, presumibilmente contenente denaro o valori. Terminato il colpo, si sono dati alla fuga, lasciando dietro di sé danni ingenti e pochi indizi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire ai responsabili. Al momento non è stato ancora possibile quantificare con precisione il bottino contenuto nella cassaforte, né stabilire se ci siano stati complici o veicoli di supporto utilizzati per la fuga.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze, nel tentativo di ricostruire la dinamica del colpo e identificare i responsabili di quello che appare come un furto studiato nei minimi dettagli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author