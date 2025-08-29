Massafra, arriva Nazzaretto dalla Virtus Francavilla

Con una nota ufficiale, la SSD Massafra ha annunciato l’acquisto del giovane centrocampista Francesco Nazzaretto. Classe 2007, Nazzaretto arriva dal settore giovanile della Virtus Francavilla. Di seguito il comunicato del club:
“L’SSD Massafra 1963 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Nazzaretto, centrocampista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile della Virtus Francavilla. Un giovane di prospettiva che andrà a rinforzare il centrocampo giallorosso per la stagione sportiva 2025/2026. La società augura a Francesco una stagione ricca di crescita e soddisfazioni”.
